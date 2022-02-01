Владислав КУЛАЧ: «Голы добавляют позитива. Нужно использовать шанс»

28-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач поделился впечатлениями от первого сбора столичного клуба в Испании. В четырех испанских спаррингах форвард отличился двумя забитыми мячами.

«Выходя на любую игру, я, как и каждый из нас, настраиваюсь только на победу и результативные действия. Я выполнял то, что от меня требует тренерский штаб. Хорошо, что так получалось, но это только сборы, мы готовимся к чемпионату. Но этот момент добавляет позитива.

Думаю, что на сборах каждый футболист должен получать игровую практику и пользоваться своим шансом. Это подготовительный этап, где ты должен прибавлять и набирать физические и тактические кондиции, как и вся команда в целом. Я считаю, что первый сбор прошел хорошо и надеюсь, что второй будет еще лучше как для меня, так и для всей команды.

Мы отлично провели сбор, выполнили то, что от нас требовал тренерский штаб, и с хорошим настроением приехали на второй», — сказал Кулач.