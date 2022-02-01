Владислав КУЛАЧ: «Голы добавляют позитива. Нужно использовать шанс»

Форвард «Динамо» рассказал о первом учебно-тренировочном сборе киевской команды

  • 01.02.2022 19:39
  • 374 просмотра
  • 0 комментариев
Владислав КУЛАЧ: «Голы добавляют позитива. Нужно использовать шанс»
© ФК Динамо Киев. Владислав Кулач

28-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Кулач  поделился впечатлениями от первого сбора столичного клуба в Испании. В четырех испанских спаррингах форвард отличился двумя забитыми мячами.

«Выходя на любую игру, я, как и каждый из нас, настраиваюсь только на победу и результативные действия. Я выполнял то, что от меня требует тренерский штаб. Хорошо, что так получалось, но это только сборы, мы готовимся к чемпионату. Но этот момент добавляет позитива.

Думаю, что на сборах каждый футболист должен получать игровую практику и пользоваться своим шансом. Это подготовительный этап, где ты должен прибавлять и набирать физические и тактические кондиции, как и вся команда в целом. Я считаю, что первый сбор прошел хорошо и надеюсь, что второй будет еще лучше как для меня, так и для всей команды.

Мы отлично провели сбор, выполнили то, что от нас требовал тренерский штаб, и с хорошим настроением приехали на второй», — сказал Кулач.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности