В четверг, 3 февраля, состоится четвертьфинальный поединок Кубка Испании по футболу, в котором «Атлетик» примет мадридский «Реал».
Матч пройдет в Бильбао на стадионе «Нуэво Сан-Мамес». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:30 по киевскому времени.
«Атлетик» – «Реал». Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
В прямом эфире поединок «Атлетик» — «Реал» покажет видеосервис MEGOGO.
Источник — Sport.ua
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