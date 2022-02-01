ГРИГОРЧУК: Хорошо что на поле Усик будет играть в футбол, а не боксировать

Наставник «Черноморца» прокомментировал желание украинского боксера сыграть за «Полесье»

  • 01.02.2022 18:27
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ГРИГОРЧУК: Хорошо что на поле Усик будет играть в футбол, а не боксировать
© ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук высказал мнение по поводу того, что чемпион мира по боксу Александр Усик сыграет за житомирское «Полесье» на зимнем товарищеском турнире Winter Cup 2022.

«Это интересно. Хорошо, что он будет на поле играть в футбол, а не заниматься непосредственно своим видом спорта. Тогда было бы сложнее (смеется). Думаю, что арбитр перед матчем предупредит Усика, чтобы он не стал нервничать по какому-нибудь поводу. А если серьезно, то я с большим уважением отношусь к этому великому боксеру. Александр Усик — выдающийся спортсмен. Буду рад познакомиться с ним», — отметил Григорчук.

Winter Cup 2022 пройдет в турецком Белеке с 3 по 12 февраля.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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