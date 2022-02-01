Михаил КОПОЛОВЕЦ: «У Сикана должно получиться. Для него это шанс»

Экс-игрок «Говерлы», «Миная» и немецкого «Айнхайта» из Рудольштадта Михаил Кополовец прокомментировал переход украинского нападающего «Шахтера» Даниила Сикана в немецкий клуб «Ганза» из Второй Бундеслиги.
«Хороший, техничный, настырный, мощный — у него много хороших качеств. Просто он еще не раскрылся в Украине, он только начинает играть. Руководство «Шахтера» приняло такое решение, потому что понимает, что у него не будет столько игрового времени. Они же его не выгоняют. Понимают, что для футболиста так будет полезнее.
У него там все должно получиться. Как оно будет? Сложно сказать. Это Европа, другой менталитет, немцы — это немного тяжелее. Я там был. В Германии мне было очень тяжело.
Когда ты ходишь в магазины, кафе. Когда там много геев, ходят ребята всякие, это же другое. Там немного другие морально-этические принципы. Там совсем другие люди. Не хочу никого обижать, но мне там было тяжело.
Для него это шанс. В Германии большой рынок. Там футболиста из Оберлиги (пятый уровень в системе футбольных лиг Германии — прим. ред.) могут посмотреть и забрать в «Боруссию» или в «Баварию». Все в его ногах, руках, голове.
Это хороший шанс себя показать, проявить, доказать своему руководству в «Шахтере», что он достоин быть среди лучших», — подытожил Кополовец.
Источник — Футбол 1/2/3
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А в Шахтере надо оправдывать 18 миллионов за Педриньо. Который будет играть, даже при том, что он не нападающий.
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