Жоан ЛАПОРТА: «Удивлены, что Дембеле отклонил предложения»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал поведение Усмана Дембеле, который отклонил все предложения во время январского трансферного окна:

«Мы говорили с ним по поводу нового контракта и сделали ему хорошее предложение. Он отклонил его из-за финансовых причин и желания получать больше. Ситуация зашла в тупик и его агент ничего не говорил. Мы сделали всё, что могли.

Два хорошие предложения поступило от других клубов. Мы очень удивлены, что он их отклонил. Последнее было из Англии, но он отказался и решил остаться ещё на шесть месяцев.

Его трудно понять. Мы думаем, что у Дембеле есть договорённость с другим клубом».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» расторгнет контракт с Дембеле.