Прощай, Динамо. Супряга провел последнюю тренировку в Киеве

Киевское «Динамо» и итальянская «Сампдория» оформили договор об аренде 21-летнего нападающего столичной команды и молодежной сборной Украины Владислава Супряги.

Присоединиться к новым партнерам футболист сможет 2 февраля. 31 января Владислав Супряга провел последнее занятие по индивидуальной программе на базе киевлян в Конча-Заспе, а 1 февраля, получив на руки необходимые документы, отправляется в Италию.

Супряга перешел в «Сампдорию» на правах аренды до конца сезона. По данным итальянских СМИ, стоимость аренды — €500 тысяч. Опция выкупа — €7,5 миллионов. «Сампдория» занимает текущее 16 место в чемпионате Италии.