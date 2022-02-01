Прощай, Динамо. Супряга провел последнюю тренировку в Киеве

1 февраля украинский форвард отправится в расположение «Сампдории»

  • 01.02.2022 17:38
  • 1173 просмотра
  • 1 комментарий
Прощай, Динамо. Супряга провел последнюю тренировку в Киеве
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Киевское «Динамо» и итальянская «Сампдория» оформили договор об аренде 21-летнего нападающего столичной команды и молодежной сборной Украины Владислава Супряги.

Присоединиться к новым партнерам футболист сможет 2 февраля. 31 января Владислав Супряга провел последнее занятие по индивидуальной программе на базе киевлян в Конча-Заспе, а 1 февраля, получив на руки необходимые документы, отправляется в Италию.

Супряга перешел в «Сампдорию» на правах аренды до конца сезона. По данным итальянских СМИ, стоимость аренды — €500 тысяч. Опция выкупа — €7,5 миллионов. «Сампдория» занимает текущее 16 место в чемпионате Италии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    hanter83, 01.02.2022 17:46
    0
    Супряга лучше бы с Михайличенко поговорилбы как в Сампу переходить!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности