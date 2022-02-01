Прощай, Динамо. Супряга провел последнюю тренировку в Киеве

Киевское «Динамо» и итальянская «Сампдория» оформили договор об аренде 21-летнего нападающего столичной команды и молодежной сборной Украины Владислава Супряги.
Присоединиться к новым партнерам футболист сможет 2 февраля. 31 января Владислав Супряга провел последнее занятие по индивидуальной программе на базе киевлян в Конча-Заспе, а 1 февраля, получив на руки необходимые документы, отправляется в Италию.
Супряга перешел в «Сампдорию» на правах аренды до конца сезона. По данным итальянских СМИ, стоимость аренды — €500 тысяч. Опция выкупа — €7,5 миллионов. «Сампдория» занимает текущее 16 место в чемпионате Италии.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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