Сломают систему? Боруссия Д нацелилась на защитника Баварии

Никлас Зюле станет свободным агентом

  • 01.02.2022 17:36
  • 698 просмотров
  • 2 комментария
Сломают систему? Боруссия Д нацелилась на защитника Баварии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Зюле

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к защитнику «Баварии» Никласу Зюле. Летом он покинет «Баварию» на правах свободного агента.

Представители «Боруссии» уже связывались с Зюле. Клуб интересовался защитником еще когда он выступал за «Хоффенхайм».

В нынешнем сезоне на счету Зюле 1 гол в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Кроме «Боруссии», интерес к игроку проявляют «Челси», «Ньюкасл» и «Барселона».

Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
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    Віталій Яценко, 01.02.2022 17:49
    0
    Яку систему зломають? Хуммельс також повернувся в Дортмунд з Баварії. Якщо Зюле Баварія відпустить, то точно знає кого підписати чи підпустити на його місце.
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    hanter83, 01.02.2022 17:49
    -1
    Ще клуб з Ковалівки подумує контракт запропонувати,якщо урожай зараз по нормальним цінам збагрять.
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