Сломают систему? Боруссия Д нацелилась на защитника Баварии

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к защитнику «Баварии» Никласу Зюле. Летом он покинет «Баварию» на правах свободного агента.

Представители «Боруссии» уже связывались с Зюле. Клуб интересовался защитником еще когда он выступал за «Хоффенхайм».

В нынешнем сезоне на счету Зюле 1 гол в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Кроме «Боруссии», интерес к игроку проявляют «Челси», «Ньюкасл» и «Барселона».