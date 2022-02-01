Сломают систему? Боруссия Д нацелилась на защитника Баварии

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к защитнику «Баварии» Никласу Зюле. Летом он покинет «Баварию» на правах свободного агента.
Представители «Боруссии» уже связывались с Зюле. Клуб интересовался защитником еще когда он выступал за «Хоффенхайм».
В нынешнем сезоне на счету Зюле 1 гол в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.
Кроме «Боруссии», интерес к игроку проявляют «Челси», «Ньюкасл» и «Барселона».
Источник — Twitter
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