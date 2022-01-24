Бавария потеряет ключевого игрока свободным агентом

Никлас Зюле покинет клуб летом

  • 24.01.2022 17:58
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  • 1 комментарий
Бавария потеряет ключевого игрока свободным агентом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Зюле

Защитник «Баварии» Никлас Зюле сообщил руководству клуба о том, что не собирается продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона.

Зюле требовал от «Баварии» зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Чемпионы Германии не были готовы удовлетворить требования 26-летнего защитника.

В нынешнем сезоне на счету Зюле 1 ассист в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Вчера «Бавария» в 20-м туре Бундеслиги обыграла «Герту» 4:1.

Источник — Bild

(11 голосов)

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Комментарии
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 24.01.2022 18:20
    +1
    Неслабую зарплату потребовал. Правильное решение менеджмента Баварии. В Бундеслиге можно найти 3 хороших, надежных защитников с зарплатой 3 миллиона каждый.
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