Бавария потеряет ключевого игрока свободным агентом

Защитник «Баварии» Никлас Зюле сообщил руководству клуба о том, что не собирается продлевать контракт, который истекает в конце нынешнего сезона.

Зюле требовал от «Баварии» зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Чемпионы Германии не были готовы удовлетворить требования 26-летнего защитника.

В нынешнем сезоне на счету Зюле 1 ассист в 25 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

Вчера «Бавария» в 20-м туре Бундеслиги обыграла «Герту» 4:1.