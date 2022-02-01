Александр КАРАВАЕВ: «Коронавирус? Перенес нормально»

Защитник «Динамо» - о своем состоянии

  • 01.02.2022 17:05
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Александр КАРАВАЕВ: «Коронавирус? Перенес нормально»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, как перенес коронавирус:

«Я не был на первом сборе в Испании, так как дома лечился от коронавируса. На втором сборе больше будет игр. Это радует. Погода – отлично. Главное – теплее, чем у нас.

Все хорошо. Перенес болезнь нормально. Занимался самостоятельно дома. Когда начало позволять состояние, то потихоньку бегал. Понятно, что будет тяжело, но для этого и нужны сборы. Важно набрать форму».

Источник — ТК Футбол

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