Александр КАРАВАЕВ: «Коронавирус? Перенес нормально»

Защитник «Динамо» Александр Караваев рассказал о том, как перенес коронавирус:
«Я не был на первом сборе в Испании, так как дома лечился от коронавируса. На втором сборе больше будет игр. Это радует. Погода – отлично. Главное – теплее, чем у нас.
Все хорошо. Перенес болезнь нормально. Занимался самостоятельно дома. Когда начало позволять состояние, то потихоньку бегал. Понятно, что будет тяжело, но для этого и нужны сборы. Важно набрать форму».
Источник — ТК Футбол
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