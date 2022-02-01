Шахтер завершил первый сбор в Турции

Донецкая команда вернулась в Киев. Второй сбор стартует 6 февраля

  • 01.02.2022 16:58
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Шахтер завершил первый сбор в Турции
© ФК Шахтер Донецк

1 февраля «Шахтер» завершил первую часть зимней подготовки в Белеке. Утром после контрольного матча с «Црвеной Звездой», который состоялся накануне и завершился победой «оранжево-черных» (3:2), подопечные Роберто Де Дзерби провели фитнес-тренировку восстановительного плана.

Часть игроков отправилась на выходные несколькими часами ранее, а в зале занималась примерно половина состава. После обеда «Шахтер» выехал в аэропорт и взял курс на Киев. Перелет занял два с половиной часа.

Команде предоставлены отдых и возможность провести время со своими семьями, а уже на 6 февраля запланирован старт второго сбора в Белеке.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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