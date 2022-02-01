Валерий БОНДАРЕНКО: «Нерес — один из самых сильных в Шахтере»

Защитник «Шахтера» Валерий Бондаренко после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:2) поделился своими впечатлениями от игры новичка «горняков» Давида Нереса, который зимой перешел в донецкий клуб из «Аякса».

«Когда на тренировках Нерес работает один в один, то мне кажется, что он — один из самых сильных в нашей команде в этом компоненте. Миша Мудрик, Педриньо и он — наши лучшие дриблеры. Мы понимаем, за что «Шахтер» отдал такие большие деньги. Это действительно серьезное усиление для нас. Надеемся, что он быстро вольется в команду и будет приносить результат», — сказал Бондаренко.