Душан ВЛАХОВИЧ: «Переход в Ювентус был простым решением»

Сербский форвард Душан Влахович прокомментировал свой переход из «Фиорентины» в «Ювентус»:
«Было много слухов о зарубежных клубах… Но переход в Ювентус был для меня простым решением. Клуб обладает характером победителей, как и я сам.
Я очень счастлив. Я перехожу в славный клуб, чего я и хотел. Не могу дождаться начала работы с командой».
«Фиорентина» получила за Влаховича 70 миллионов евро плюс 10 миллионов возможных бонусов.
Источник — ФК Ювентус
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