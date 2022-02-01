Душан ВЛАХОВИЧ: «Переход в Ювентус был простым решением»

Сербский форвард – о своем трансфере

  • 01.02.2022 16:45
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Душан ВЛАХОВИЧ: «Переход в Ювентус был простым решением»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Сербский форвард Душан Влахович прокомментировал свой переход из «Фиорентины» в «Ювентус»:

«Было много слухов о зарубежных клубах… Но переход в Ювентус был для меня простым решением. Клуб обладает характером победителей, как и я сам.

Я очень счастлив. Я перехожу в славный клуб, чего я и хотел. Не могу дождаться начала работы с командой».

«Фиорентина» получила за Влаховича 70 миллионов евро плюс 10 миллионов возможных бонусов.

Источник — ФК Ювентус

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