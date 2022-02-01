Душан ВЛАХОВИЧ: «Переход в Ювентус был простым решением»

Сербский форвард Душан Влахович прокомментировал свой переход из «Фиорентины» в «Ювентус»:

«Было много слухов о зарубежных клубах… Но переход в Ювентус был для меня простым решением. Клуб обладает характером победителей, как и я сам.

Я очень счастлив. Я перехожу в славный клуб, чего я и хотел. Не могу дождаться начала работы с командой».

«Фиорентина» получила за Влаховича 70 миллионов евро плюс 10 миллионов возможных бонусов.