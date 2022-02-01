Виктор КОРНИЕНКО: «Лучше пропустить здесь, чем в официальных матчах»

Футболист «Шахтера» Виктор Корниенко после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:2) поделился своими впечатлениями от игры.
«Команда неуступчивая и высокого уровня. У них хорошие исполнители. Не хочется уступать в таких играх. Всегда есть желание показать максимальное качество игры и характер. Поскольку это подготовка к официальным матчам чемпионата, то лучше пропустить здесь и разобрать ошибки, чтобы потом не допускать их в будущем», — сказал Корниенко.
Источник — Футбол 1/2/3
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