Виктор КОРНИЕНКО: «Лучше пропустить здесь, чем в официальных матчах»

Игрок «Шахтера» подвел итоги товарищеского поединка с «Црвеной Звездой» (3:2)

  • 01.02.2022 15:58
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Виктор КОРНИЕНКО: «Лучше пропустить здесь, чем в официальных матчах»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Футболист «Шахтера» Виктор Корниенко после товарищеского матча с «Црвеной Звездой» (3:2) поделился своими впечатлениями от игры.

«Команда неуступчивая и высокого уровня. У них хорошие исполнители. Не хочется уступать в таких играх. Всегда есть желание показать максимальное качество игры и характер. Поскольку это подготовка к официальным матчам чемпионата, то лучше пропустить здесь и разобрать ошибки, чтобы потом не допускать их в будущем», — сказал Корниенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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