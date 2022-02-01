Заря завершила первый турецкий сбор

Украинская команда вернулась в Запорожье

  • 01.02.2022 15:36
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Заря завершила первый турецкий сбор
© ФК Заря Луганск

Завершился первый турецкий сбор луганской «Зари». 31 января «черно-белые» сыграли с сербским «Спартаком» (3:2), а уже 1 февраля самолет с командой приземлился в аэропорту Запорожья.

Луганчане получили четыре выходных дня, а уже 5 февраля снова возьмут курс на Турцию, где состоится второй сбор, который продлится до 17 февраля. Место проведения без изменений — отель Susessi Luxury Resort в Белеке.

В ближайшее время будет опубликован график контрольных матчей «Зари» на втором сборе.

Источник — ФК Заря

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