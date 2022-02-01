Иван ОРДЕЦ: «Верил, что дождусь вызова в сборную Украины, играя в России»

Защитник московского «Динамо» хотел бы увидеть матч между сборными Украины и России

  • 01.02.2022 14:42
  • 1436 просмотров
  • 7 комментариев
Иван ОРДЕЦ: «Верил, что дождусь вызова в сборную Украины, играя в России»

Защитник московского «Динамо», экс-игрок сборной Украины Иван Ордец признался, что скучает по национальной команде.
 
— Ты третий год в России: стал шестым и седьмым в РПЛ, остался без сборной, получил тонну хейта из-за переезда в Москву. Ни разу не жалел о переходе?
— О переходе — нет, но был момент, когда я реально заскучал по сборной. Конечно, до сих пор хочется играть за Украину. Но я не маленький — все понимаю.
 
— После перехода в «Динамо» ты говорил: «Надеюсь, решения по игрокам будет принимать тренер сборной, а не кто-то за него». Ты правда верил, что дождешься вызова из России?
— Естественно. Думал, может, что-то поменяется — мало ли? Не может же все длиться бесконечно... Года полтора надеялся, что ситуация изменится. Но...
 
— Россию и Украину разводили в стыковых матчах чемпионата мира. Ты бы хотел, чтобы команды сыграли друг с другом?
— Скорее да, чем нет. Мне кажется, это бы привело к чему-то хорошему. Возможно, для начала стоит провести товарищеский матч на сборах. Но хотелось бы, конечно, чтобы команды сыграли на чемпионате мира.
 
— Как бы сыграли?
— Думаю, сейчас Украина обыграла бы Россию. Да и не только сейчас — год назад бы тоже победила. Потому что есть система и стиль. Не могу говорить про Петракова, но Шевченко на первой тренировке нам сказал: «У меня вы не будете много бегать. Но будете много думать». То есть вариант «бей-беги» исключили сразу: все через пас и открывания.
 
У Шевченко очень сильный штаб — мы каждую тренировку и игру выстраивали систему. Это привело к тому, что в некоторых матчах могло не быть результата, но игровой рисунок был всегда. Именно это отличало Украину от сборной России. Но сейчас у России тоже очень хороший тренер. Думаю, все наладится.
 
— Калиниченко вспоминал, что когда Шевченко был игроком, то приезжал в сборную и не знал половину состава?
— Слышал об этом от Воронина. Он рассказывал, как подходил к нему на тренировке и указывал пальцем на первого попавшегося игрока: «Это кто?» Шевченко отвечал: «Откуда я знаю?». Воронин смеялся: «Он тут уже полгода играет».
 
Забавно, но все логично: в Италии ты не будешь смотреть все матчи чемпионата Украины. Максимум «Шахтер» — «Динамо». Так что неудивительно, что Шевченко приезжал в сборную на пять-шесть дней и кого-то впервые видел.

Источник — Спорт-Экспресс

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ĴØЌÉŔ, 01.02.2022 14:51
    +3
    Это каким отбитым нужно быть что бы такое нести?
    Ссылка
    online
    suforza1921, 01.02.2022 15:27
    +2
    Можеш себе в ФІФА-2022 навіть за збірну Тонга заявити, ватан.
    Ссылка
    online
    potemkin78, 01.02.2022 15:24
    +1
    NeRoN69, 01.02.2022 15:18
    Вот вроде бы и в голову не получают как в единоборствах, но почему такие болезные?
    потому что выращены на самом честном канале ОРТ
    Ссылка
    online
    pl2012ua, 01.02.2022 15:12
    +1
    дурак чи шо
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    Standard, 01.02.2022 15:15
    0
    Ватка на росії думає, що Україна побавиться у незалежність, і вернеться назад в совкове болото.
    Ссылка
    online
    NeRoN69, 01.02.2022 15:18
    -1
    Вот вроде бы и в голову не получают как в единоборствах, но почему такие болезные?
    Ссылка
    online
    potemkin78, 01.02.2022 14:55
    -1
    вот там и играй
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