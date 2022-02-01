Был в теплой ванне. Миколенко рассказал, почему решил покинуть Динамо

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал, почему принял решение уйти из «Динамо».



«Мне 22 года, и я уже ощущал себя в «Динамо» в зоне комфорта. Я понимал: если не уйду сейчас, то в дальнейшем это сделать будет все сложнее и сложнее. Я был в зоне комфорта и самым важным для меня было выйти из нее.



В «Динамо» я был в теплой ванне без конкуренции. А если с кем-то конкурируешь, то точно прогрессируешь. И если ты в 22 года перестал прогрессировать, то какой смысл дальше играть в футбол? И, считаю, хорошо, что я сразу дебютировал в «Эвертоне». В этом плане я бы ничего не менял: лучше сразу с места в карьер. К тому же, теперь в команде ко мне уже по-другому относятся», – сказал Миколенко.



В новом клубе Виталий сыграл уже два матча.

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