Миколенко рассказал, почему его так любит Игорь Суркис

Защитник «Эвертона» – о президенте бывшего клуба

  • 01.02.2022 11:08
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Миколенко рассказал, почему его так любит Игорь Суркис
© Instagram. Миколенко и братья Суркисы

Бывший игрок киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, почему его так любит президент столичного клуба Игорь Суркис.

«Мне всегда приятно слышать Игоря Михайловича, просто поговорить. С ним всегда приятно общаться, может из-за этого. 

Раньше, может, больше легионеров было. А сейчас много детей из академии, из U-19. Он видит, как они растут на глазах и потом играют в первой команде. Он растит нас, как своих детей. После моего переезда он звонил, говорили о жизни.

Что касается стереотипа о том, что из «Динамо» трудно уйти, то в моем случае появилось конкретное предложение, Игорь Михайлович сразу отпустил, но сначала спросил меня: «Хочешь?». Но это не было принудительно», – сказал Миколенко.

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Источник — Влада Седан

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