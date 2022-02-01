Миколенко рассказал, почему его так любит Игорь Суркис

Бывший игрок киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, почему его так любит президент столичного клуба Игорь Суркис.

«Мне всегда приятно слышать Игоря Михайловича, просто поговорить. С ним всегда приятно общаться, может из-за этого.

Раньше, может, больше легионеров было. А сейчас много детей из академии, из U-19. Он видит, как они растут на глазах и потом играют в первой команде. Он растит нас, как своих детей. После моего переезда он звонил, говорили о жизни.

Что касается стереотипа о том, что из «Динамо» трудно уйти, то в моем случае появилось конкретное предложение, Игорь Михайлович сразу отпустил, но сначала спросил меня: «Хочешь?». Но это не было принудительно», – сказал Миколенко.

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