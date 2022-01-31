Виталий МИКОЛЕНКО: «Сказал Пукки, что он изменил мою жизнь»

22-летний защитник «Эвертона» рассказал о новой встрече с Теему Пукки. В поединке отбора на ЧМ-2022 Украина – Финляндия (1:1) Миколенко допустил грубую ошибку, получив красную карточку и заработав пенальти.



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В первом поединке в Англии Миколенко играл против форварда сборной Финляндии Теему Пукки.

«Я с ним даже поговорил на ломаном английском. Сказал ему: «Ты изменил мою жизнь после той игры». На некоторые вещи я стал смотреть с другой стороны. После этой красной карточки я стал меньше читать СМИ. Конечно, это была моя ошибка – сто процентов. Слава Богу, что мы вышли в плей-офф. Я не смотрю, что обо мне пишут. Как отреагировал Пукки? Улыбнулся», - сказал Миколенко на ютуб-канале Влады Седан.