Буффон рассказал, как однажды мог перейти в Шахтер

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал историю, как в 2015-м году вел переговоры о переходе в донецкий «Шахтер».

«Единственной команда, с которой я разговаривал напрямую, был «Шахтер» Донецк в 2015 или 2016 году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который мне казался привлекательным.

«Шахтер», против которого я играл в Лиге чемпионов с «Ювентусом». Это конкурентоспособная команда, которая играет в Лиге чемпионов. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует.

Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл, наверное, год. Это было в «Юве» в 2005 году — наша сильнейшая команда. Мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что, если я туда попаду, мы сможем немалого добиться», - сказал Буффон.

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