Джанлуиджи БУФФОН: «Прошло 26 лет, а я все еще здесь»

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру.
«Прошло 26 лет, а я все еще здесь. Как вчера, так и сегодня, на поле», — написал Буффон.
В текущем сезоне Буффон провел за «Парму» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 16 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.
Источник — Instagram
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