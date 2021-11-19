Джанлуиджи БУФФОН: «Прошло 26 лет, а я все еще здесь»

43-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон не собирается завершать карьеру.

«Прошло 26 лет, а я все еще здесь. Как вчера, так и сегодня, на поле», — написал Буффон.

В текущем сезоне Буффон провел за «Парму» 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 16 мячей, 4 раза оставив свои ворота в неприкосновенности.