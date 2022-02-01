ВЕЛИКИХ: «Супряга может остаться в Серии А даже в случае вылета Сампдории»

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги в «Сампдории», в которую он перешел на правах аренды.

«Перспектива Супряги достаточно интересна. Если в первых матчах он поймает кураж, что важно для форварда, его психологическое состояние поможет раскрепоститься и показать все лучшие свои качества. Вряд ли критика болельщиков будет направлена в его сторону, так как они воспринимают этот переход как успех клуба.

Естественно, арендное соглашение определит дальнейшую судьбу, он будет внутренне подстегнут тем фактом, что нужно показывать каждую игру свои лучшие качества, чтобы клуб его выкупил и соответственно помогать команде сохранить прописку в Серии А.

Считаю, что Супряга может остаться в Серии А, если даже «Сампдория» вылетит в Серию В. Он может быть интересен «Торино» и другим клубам, которые смогут приобрести форварда, уже адаптированного к Серии А», - сказал Великих.

Напомним, Супряга будет выступать за «Сампдорию» до завершения сезона 2021/2022.