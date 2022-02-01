Один из лидеров Десны вскоре может покинуть клуб

Из «Десны» может уйти еще один игрок. Речь о нападающем Денисе Безбородько. У 27-летнего форварда есть предложения от других клубов.

В текущем сезоне Безбородько провел за «Десну» 19 поединков, в которых забил 7 мячей и сделал 1 ассист. Он является лучшим бомбардиром команды в первой половине сезона. Контракт Дениса с сине-белыми рассчитан до 30 июня сего года.

В зимнее трансферное окно черниговский клуб покинули Владислав Калитвинцев, Владлен Юрченко, Алексей Ковтун, Филипп Будковский, Леван Арвеладзе, Сергей Болбат и Андрей Тотовицкий.

Ранее сообщалось, что «Десна» после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19.