Один из лидеров Десны вскоре может покинуть клуб

Денис Безбородько имеет предложения от других клубов

  • 01.02.2022 11:51
  • 656 просмотров
  • 0 комментариев
Один из лидеров Десны вскоре может покинуть клуб
© ФК Десна. Денис Безбородько

Из «Десны» может уйти еще один игрок. Речь о нападающем Денисе Безбородько.  У 27-летнего форварда есть предложения от других клубов.

В текущем сезоне Безбородько провел за «Десну» 19 поединков, в которых забил 7 мячей и сделал 1 ассист. Он является лучшим бомбардиром команды в первой половине сезона. Контракт Дениса с сине-белыми рассчитан до 30 июня сего года.

В зимнее трансферное окно черниговский клуб покинули Владислав Калитвинцев, Владлен Юрченко, Алексей Ковтун, Филипп Будковский, Леван Арвеладзе, Сергей Болбат и Андрей Тотовицкий.

Ранее сообщалось, что «Десна» после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19.

Источник — Footboom

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности