Десна после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19

Черниговская «Десна» возобновила подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

Поскольку «Десну» покинула большая группа игроков, а клубу запрещено дозаявлять новичков, то главному тренеру Александру Рябоконю пришлось пригласить сразу семь юниоров из команды U-19.

Все же, в клубе надеются, что в ближайшее время трансферный бан будет устранен, иначе «Десне» не избежать серьезных неприятностей.

На 11 февраля запланирован вылет футболистов «Десны» на заключительный этап подготовки – в Турцию.

После 18 туров «Десна» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В 19 туре чемпионата УПЛ «Десна» 27 февраля сыграет в гостях с «Днепром-1».