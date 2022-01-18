Десна после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19

Александру Рябоконю не позавидуешь

  • 18.01.2022 07:57
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Десна после трансферного бана взяла в команду семь игроков из U-19
© ФК Десна. Александр Рябоконь

Черниговская «Десна» возобновила подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

Поскольку «Десну» покинула большая группа игроков, а клубу запрещено дозаявлять новичков, то главному тренеру Александру Рябоконю пришлось пригласить сразу семь юниоров из команды U-19.

Все же, в клубе надеются, что в ближайшее время трансферный бан будет устранен, иначе «Десне» не избежать серьезных неприятностей.

На 11 февраля запланирован вылет футболистов «Десны» на заключительный этап подготовки – в Турцию.

После 18 туров «Десна» занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. В 19 туре чемпионата УПЛ «Десна» 27 февраля сыграет в гостях с «Днепром-1».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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