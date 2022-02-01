Зверев рассказал, почему провалился на Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о причинах неудачного выступления в рамках открытого чемпионата Австралии.



В Мельбурне Зверев проиграл в четвертом круге канадцу Денису Шаповалову.



«Я знаю, что на Australian Open я выступил плохо, у меня был плохой день, когда я проиграл Шаповалову. Моей целью было выиграть турнир и стать в итоге первой ракеткой мира. Но я этого не заслуживал. Вот так просто. Я чувствовал большое давление, потому все продолжали мне говорить, что я могу стать первой ракеткой мира. Я разочарован своим результатом и хочу как можно быстрее начать двигаться дальше.



Финал я смотрел, но не полностью. Я предпочитаю играть с этими теннисистами на корте, а не наблюдать за их матчем по телевизору. То, что удалось сделать Рафаэлю Надалю, – это абсолютно невероятно. Он экстраординарный игрок, это было великолепное выступление. Но я также хочу поздравить и Даниила Медведева, который боролся до последнего», – сказал Зверев.