Australian Open. Определились участники двух четвертьфинальных матчей

В воскресенье состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине мужской одиночной сетки.



Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль обыграл француза Адриан Маннарино, выдав эпичный тай-брейк в первой партии. Немец Александр Зверев неожиданно проиграл Денису Шаповалову из Канады.



Еще один француз Гаэль Монфис не пустил дальше несеяного серба Миомира Кецмановича, а итальянец Маттео Берреттини разобрался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Гаэль Монфис [17] – Миомир Кецманович – 7:5, 7:6(4), 6:3

Маттео Берреттини [7] – Пабло Карреньо-Буста [19] – 7:5, 7:6(4), 6:4

Денис Шаповалов [14] – Александр Зверев [3] – 6:3, 7:6(5), 6:3

Рафаэль Надаль [6] – Адриан Маннарино – 7:6(14), 6:2, 6:2

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Гаэль Монфис [17] – Маттео Берреттини [7]

Денис Шаповалов [14] – Рафаэль Надаль [6]