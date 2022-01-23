Australian Open. Определились участники двух четвертьфинальных матчей

В воскресенье состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине мужской одиночной сетки.
Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль обыграл француза Адриан Маннарино, выдав эпичный тай-брейк в первой партии. Немец Александр Зверев неожиданно проиграл Денису Шаповалову из Канады.
Еще один француз Гаэль Монфис не пустил дальше несеяного серба Миомира Кецмановича, а итальянец Маттео Берреттини разобрался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
Australian Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Гаэль Монфис [17] – Миомир Кецманович – 7:5, 7:6(4), 6:3
Маттео Берреттини [7] – Пабло Карреньо-Буста [19] – 7:5, 7:6(4), 6:4
Денис Шаповалов [14] – Александр Зверев [3] – 6:3, 7:6(5), 6:3
Рафаэль Надаль [6] – Адриан Маннарино – 7:6(14), 6:2, 6:2
Australian Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Гаэль Монфис [17] – Маттео Берреттини [7]
Денис Шаповалов [14] – Рафаэль Надаль [6]
Источник — Sport.ua
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