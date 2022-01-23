Australian Open. Определились участники двух четвертьфинальных матчей

Гаэль Монфис повторил лучшее достижение на турнире

  • 23.01.2022 14:26
  • 1239 просмотров
  • 5 комментариев
Australian Open. Определились участники двух четвертьфинальных матчей
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине мужской одиночной сетки.
 
Бывший лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль обыграл француза Адриан Маннарино, выдав эпичный тай-брейк в первой партии. Немец Александр Зверев неожиданно проиграл Денису Шаповалову из Канады.
 
Еще один француз Гаэль Монфис не пустил дальше несеяного серба Миомира Кецмановича, а итальянец Маттео Берреттини разобрался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Гаэль Монфис [17] –  Миомир Кецманович – 7:5, 7:6(4), 6:3
 Маттео Берреттини [7] –  Пабло Карреньо-Буста [19] – 7:5, 7:6(4), 6:4

 Денис Шаповалов [14] –  Александр Зверев [3] – 6:3, 7:6(5), 6:3
 Рафаэль Надаль [6] –  Адриан Маннарино – 7:6(14), 6:2, 6:2

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Гаэль Монфис [17] –  Маттео Берреттини [7]
 Денис Шаповалов [14] –  Рафаэль Надаль [6]

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 23.01.2022 15:28
    0
    Мертвый Анархист, 23.01.2022 14:46
    На этом АО без неожиданностей. В четвертьфиналах будут, видимо, одни сеяные. Лично мне хочется финала Надаль - Медведев.
    Скоріш за все він і буде, але Джокович-Медведев було б куди цікавіше.
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 23.01.2022 14:51
    0
    Мертвый Анархист, 23.01.2022 14:46
    На этом АО без неожиданностей. В четвертьфиналах будут, видимо, одни сеяные. Лично мне хочется финала Надаль - Медведев.
    Очень высокая вероятность
    Ссылка
    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 23.01.2022 14:46
    -1
    На этом АО без неожиданностей. В четвертьфиналах будут, видимо, одни сеяные. Лично мне хочется финала Надаль - Медведев.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 23.01.2022 14:43 (изменен)
    -1
    Не факт, что Надаль будет в финале. Думаю, Берреттини - Медведев. Хотя было бы супер увидеть финал - Монфис-Медведев и с победой Гаэля.
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 23.01.2022 14:37
    -1
    С такой сеткой Рафа должен спокойно выходить в финал
    Ссылка
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