Бывший форвард Динамо и Карпат перешел в Кадис

Лукас Перес сменил клубную прописку в Ла Лиге

  • 01.02.2022 11:21
  • 1605 просмотров
  • 2 комментария
Бывший форвард Динамо и Карпат перешел в Кадис
© ФК Кадис. Лукас Перес

Один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша испанской Ла Лиги «Кадис» объявил о подписании 33-летнего форварда «Эльче» Лукаса Переса, известного в Украине по выступлениям за «Карпаты» и «Динамо».

Контракт с игроком подписан до лета 2023 года.

Другие подробности трансфера не раскрываются, но по неофициальной информации переход Переса обошелся «Кадису» в 200 тысяч евро.

Примечательно, что в «Эльче» Лукас Перес перешел летом минувшего года, заключив сезонный договор.

В текущем розыгрыше Ла Лиги на счету форварда 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 18 поединках.

Источник — ФК Кадис

(6 голосов)

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Комментарии
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    potemkin78, 01.02.2022 11:29
    0
    и сколько он за ДК сыграл матчей?
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    aleks19826, 01.02.2022 11:35
    -1
    potemkin78, 01.02.2022 11:29
    и сколько он за ДК сыграл матчей?
    Нааамного менше Эрика Рамиреса и Ильи Шкурина, но все равно - легенда!!!!
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