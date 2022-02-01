Бывший форвард Динамо и Карпат перешел в Кадис

Один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша испанской Ла Лиги «Кадис» объявил о подписании 33-летнего форварда «Эльче» Лукаса Переса, известного в Украине по выступлениям за «Карпаты» и «Динамо».

Контракт с игроком подписан до лета 2023 года.

Другие подробности трансфера не раскрываются, но по неофициальной информации переход Переса обошелся «Кадису» в 200 тысяч евро.

Примечательно, что в «Эльче» Лукас Перес перешел летом минувшего года, заключив сезонный договор.

В текущем розыгрыше Ла Лиги на счету форварда 2 забитых мяча и 1 результативная передача в 18 поединках.