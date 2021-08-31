Экс-форвард Карпат и Динамо перешел в Эльче

Лукас Перес нашел себе новый клуб

  • 31.08.2021 22:23
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Экс-форвард Карпат и Динамо перешел в Эльче
© ФК Эльче. Лукас Перес

Бывший форвард «Динамо» Киев и «Карпат» Лукас Перес подписал контракт с клубом Ла Лиги «Эльче». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Перес перешел в «Эльче» на правах свободного агента. Контракт с «Алавесом», за который он выступал в прошлом сезоне, истек в июле.

В прошлом сезоне на счету 32-летнего форварда 4 гола и 4 ассиста в 28 матчах за «Алавес».

Лукас Перес выступал за «Карпаты» в 2011-2014 годах. В 2013 году его арендовало «Динамо», но за киевский клуб он не провел ни одного матча.

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