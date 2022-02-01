Александр АЛИЕВ: «У Милевского был роман с моей женой? Какая разница»

Бывший игрок «Динамо» ответил на слухи о давнем романе друга с бывшей женой

  • 01.02.2022 11:40
  • 1361 просмотр
  • 3 комментария
Александр АЛИЕВ: «У Милевского был роман с моей женой? Какая разница»
© Instagram. Артем Милевский и Александр Алиев

Экс-футболист «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев опроверг слухи о романе своей бывшей жены Татьяны с Артемом Милевским до их знакомства.

– В футбольных кругах я слышал историю, что у твоей бывшей жены Татьяны изначально был какой-то роман с Артемом Милевским, а потом уже ты с ней познакомился и у вас все закрутилось.
– Я первый раз слышу о таком. Если ты сидишь с девушкой какой-то в ресторане - это сразу роман? Это просто знакомство. 

– То есть, у Артема ничего не было с ней?
– Не знаю. Даже если и было, то какая разница? Артем меня познакомил с ней. Они знали друг друга, общались. Потом мы встретились в одной компании. Так все и началось, - сказал Алиев.

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Источник — BurBuzz

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 01.02.2022 11:52
    +3
    да они там все друг другу своих использованных передают
    Ссылка
    online
    potemkin78, 01.02.2022 12:12
    0
    NM16071, 01.02.2022 12:08
    Але яка ідіотка виходить заміж за такого імбицила.
    та которая его потом обчистила до трусов
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    NM16071, 01.02.2022 12:08
    0
    Але яка ідіотка виходить заміж за такого імбицила.
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