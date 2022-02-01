Александр АЛИЕВ: «При Семине я не позволял себе бухать»

Бывший игрок «Динамо» вспомнил лучшего тренера в своей карьере

  • 01.02.2022 10:11
  • 1714 просмотров
  • 10 комментариев
Александр АЛИЕВ: «При Семине я не позволял себе бухать»
© Eurosport. Юрий Семин и Александр Алиев

Экс-футболист национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих взаимоотношениях с тренером Юрием Семиным, с которым они работали дважды в «Динамо» и «Локомотиве».

– Тренеру Юрию Семину удалось найти к тебе подход, а остальным нет.
– Не зря говорят, что тренер - это психолог. Он смог найти подход. Возможно, я и подходил под его стиль игры. Тем более, он мне доверял и я уже не позволял себе так бухать, гулять, по дискотекам ходить. Это был шанс, которого больше не будет. Я воспользовался этим шансом.

– Чем именно Семин тебя подкупил?
– Он общительный человек, всегда разговаривал с футболистами. С ним всегда можно было откровенно поговорить. Семин в лицо говорил что ему нравится, а что нет. Это хороший тренер и человек. 

– У вас всегда была взаимная любовь, но был и большой конфликт. В сеть попала запись, где ты негативно высказался о дисциплине в команде и качестве тренировочного процесса.
– Я помню это. Это была моя злость на то, что я не играл. Я потом извинился перед ним, - сказал Алиев.

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Источник — BurBuzz

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka, 01.02.2022 10:17
    +2
    Бо Сьомін терпіти не міг конкурентів
    Ссылка
    online
    ALKOSruLKA, 01.02.2022 10:32
    +1
    Сьомін сам усі запаси вижерав....
    Ссылка
    aleksandrdryn, 01.02.2022 10:22
    +1
    "я уже не позволял себя ТАК бухать, гулять, по дискотекам"
    Нужно правильно расставлять акценты
    Ссылка
    Kovalchuk, 01.02.2022 10:46 (изменен)
    0
    Алиев Милевский Селезнев Морозючка Седан уже задолбали этими новостями, а где футбол
    Ссылка
    online
    ser_nat, 01.02.2022 10:41
    0
    чмошные заголовки и содержание, не опускайтесь до желтой прессы
    Ссылка
    online
    Андрей Абзонь, 01.02.2022 10:36
    0
    Случайно не Семин был тренером когда они с Милевским набухались перед супер кубком?
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    online
    potemkin78, 01.02.2022 10:34
    0
    верим конечно
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    Алексей Голяченко, 01.02.2022 10:33
    0
    Та ладно
    Это как калдырь Федя бы заявил что перед посещением спорт.юа не позволяет себе выпить перед зеркалом и зауважая себя писать посты
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    nivava, 01.02.2022 10:32
    0
    Шел третий день интервью с Алиевым...
    Столько бухать невозможно, подумал журналист.
    Пошли наркотики...
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    online
    nick07, 01.02.2022 10:30
    0
    та сказав би чесно що знайшов собутильника))))
    як добре що в Україні було 2брата-дегенерата - Міля та Алієв, - цілу зиму спорт.юа має про що писати
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