Александр АЛИЕВ: «Я кодировался от алкоголя, спасибо Суркису»

Экс-игрок «Динамо» откровенно рассказал о пагубных привычках

  • 31.01.2022 05:00
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Александр АЛИЕВ: «Я кодировался от алкоголя, спасибо Суркису»
© YouTube. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев рассказал о своих проблемах с алкоголем.  

«В моей жизни был алкоголь, но я и кодировался. Я этого не скрываю. Большая благодарность Игорю Михайловичу Суркису. Я мог закончить еще раньше. Не было бы того футболиста Алиева, которые все знают. Я дал добро президенту и принес справку.

Он на все закрыл глаза и помог мне снова заиграть в «Динамо». Да, изначально я был в «Динамо»-2, но потом пришел Семин и перевел меня в основную команду.

Наркотики я никогда в жизни не употреблял, кокаин и прочее. Один раз в жизни я попробовал траву и понял, что это не мое. Траву у нас вообще курят все. Я любил выпить и погулять, не скрываю этого», - сказал Алиев.

Источник — BurBuzz

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