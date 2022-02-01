Донни ВАН ДЕ БЕК: «Лэмпард сильно повлиял на мое решение перейти в Эвертон»

Нидерландец доволен своим переходом

  • 01.02.2022 10:58
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Донни ВАН ДЕ БЕК: «Лэмпард сильно повлиял на мое решение перейти в Эвертон»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек перебрался в «Эвертон». Футболист проведет остаток сезона в аренде.

Ван де Бек поделился мыслями после перехода.

«Мы провели очень позитивную встречу с новым тренером Лэмпардом. Наши взгляды на футбол совпадают, он сильно повлиял на мое решение.

Я играл против него, когда был в «Аяксе», а он в «Челси» (на посту тренера), он знаком со мной как футболистом. Он считает, что у меня есть качества, которые могут помочь команде», — сказал ван де Бек.

В этом сезоне Донни ван де Бек провел 14 матчей за «Ман Юнайтед» во всех турнирах и забил один мяч.

Источник — ФК Эвертон

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