Донни ВАН ДЕ БЕК: «Лэмпард сильно повлиял на мое решение перейти в Эвертон»

24-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек перебрался в «Эвертон». Футболист проведет остаток сезона в аренде.

Ван де Бек поделился мыслями после перехода.

«Мы провели очень позитивную встречу с новым тренером Лэмпардом. Наши взгляды на футбол совпадают, он сильно повлиял на мое решение.

Я играл против него, когда был в «Аяксе», а он в «Челси» (на посту тренера), он знаком со мной как футболистом. Он считает, что у меня есть качества, которые могут помочь команде», — сказал ван де Бек.

В этом сезоне Донни ван де Бек провел 14 матчей за «Ман Юнайтед» во всех турнирах и забил один мяч.