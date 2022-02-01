Скаут Серии А: «Супряге нужно будет сразу доказывать свою профпригодность»

Алекс Великих оценил переход украинского форварда в «Сампдорию»

  • 01.02.2022 10:59
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  • 2 комментария
Скаут Серии А: «Супряге нужно будет сразу доказывать свою профпригодность»
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Скаут Серии А Алекс Великих прокомментировал переход нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги в итальянскую «Сампдорию».

«Переход Супряги в «Сампдорию» можно считать успешной операцией для всех сторон. Дело в том, что игрок перезапускает карьеру, получает иностранный опыт, подходит к решению вопроса своей личной жизни и во многом определяет судьбу своей карьеры на европейской арене.

Супряга – игрок способный и талантливый, но он переходит в «Сампдорию». Клуб находится в кризисе, борется за очки и за сохранение места в Серии А. Он перешел в клуб, в котором нет президента, есть проблемы с экс-президентом, который сидит в тюрьме.

Пришел новый тренер, Марко Джампаоло, который будет спасать команду, этот тренер любит строить команды, но он должен добывать очки. Это тренер, который не давит на игроков, это все отмечают. Соответственно Супряга попадет в психологическую удобную атмосферу, потому что это игрок, который не желал бы, чтобы на него давили и он психологически должен воспрять.

То, что игрок переходит в середине сезона в чемпионат, который на ходу, не делает, с моей точки зрения, приятным для игрока, потому что ему нужно будет сразу доказывать свою профпригодность в команде, которая борется за сохранение места в Серии А.

Можно отметить, что Супряга будет играть, потому что команда действует в два нападающих, поэтому умение украинца играть на скорости поможет ему. Стиль «Сампдории» больше строится на контратаках и это поможет Супряге показать его лучшие качества», - сказал Великих.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 01.02.2022 11:05
    -1
    що йому потрібно буде відразу доводити свою профпридатність у команді -
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    online
    ona_proigraet, 01.02.2022 11:36
    -2
    один-два неудачных матча и вечная лавка. А попробуй заиграть с первого матча, да еще в чемпионате Италии, если нет взаимодействия с партнерами по команде, если ты не влился в схему игры и не знаешь самого элементарного - языка. Даже Малиновскому с его недюжинным талантом потребовался целый сезон чтобы прочно занять место в основном составе. Так что шансы заиграть у Супряги откровенно нулевые.
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