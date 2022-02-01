Леся ЦУРЕНКО: «Почти каждый день думала о завершении карьеры»

Украинская теннисистка очень хочет вернуться на прежний уровень

  • 01.02.2022 09:55
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Леся ЦУРЕНКО: «Почти каждый день думала о завершении карьеры»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала, были ли у нее мысли закончить карьеру.
 
«Проскакивали почти каждый день... Но я очень люблю теннис. Мне действительно нравится играть. Все тренировки без подачи у меня отличные. Я вижу, как у меня растет уровень игры с задней линии. За последние полгода я много чего улучшила. Вот эта травма локтя вырвала меня из карьеры в максимально неподходящий момент. У меня был наивысший рейтинг, все шло отлично, а потом пошла целая череда плохих событий в жизни – как в личной, так и в профессиональной. Меня постоянно преследует чувство незаконченности. Именно это не позволяет мне сказать: «Я больше не хочу». Наоборот, я очень хочу.
 
Но самое основное – это любовь к теннису и мой прогресс. Очень надеюсь, что локоть позволит мне играть некоторое время. Я многого не прошу. Физически я чувствую себя лучше, чем когда-либо в жизни. Я вылечила кучу проблем – ноги, руки и так далее. Но также я вылечила кучу проблем внутри, которые в спорте обычно не обсуждают.
 
Смотрю на себя в прошлом и понимаю, насколько я была переживательной и ранимой... Ну дурочка! Вот просто беззубый человек, который не умел себя защитить. Сейчас у меня есть уверенность, что я классная и жить мне в кайф», – сказала Цуренко.

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Источник — Трибуна

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