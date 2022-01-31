Цуренко анонсировала проведение в Украине турнира WTA

Идея принадлежит самой теннисистке

  • 31.01.2022 21:54
  • 422 просмотра
  • 4 комментария
Цуренко анонсировала проведение в Украине турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Известная украинская теннисистка Леся Цуренко анонсировала проведение в Украине как минимум одного турнира WTA:

– Если бы у вас была возможность провести турнир, что бы это было?
– Я бы провела профессиональный турнир в Украине. Мои травмы детства говорят, что в Украине должен быть турнир. Мне хочется, чтобы в Украине теннис был другим, чтобы не было всех этих диких препятствий.

Пока я игрок WTA, но хочу развивать турниры в Украине. Сейчас у нас есть игрок топ-10 Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина – игроки топ-50, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Катерина Козлова, я – это игроки топ-100. Независимо от сегодняшнего рейтинга.

Чтобы такие теннисистки играли в Украине, нам нужен турнир WTA. Элина, например, не может просто так заявиться на WTA 125 или 250. Ей нужно давать wild card.

– А что нужно сделать, чтобы такие турниры появились?
– Я могу сказать, что один из турниров WTA 125 на 99% пройдет в Украине. Также есть большая вероятность, что состоится и турнир WTA 250.

Пока еще нет понимания, в каком городе и на какой неделе это пройдет, но есть договоренности с WTA. Эти турниры запланированы на вторую половину этого года. У нас есть поддержка со стороны Элины. Да и все девочки очень рады поддержать проведение турнира WTA в Украине.

– Кто инициировал проведение такого турнира?
– Я лично начала диалог с WTA. За 30 лет независимости в Украине не было ни одного крупного турнира. По Украине есть сейчас много вопросов, но они решаемы. Нам есть, где разгуляться. Пока этого только начало, но я надеюсь, что это выйдет в какую-то систему с постоянными турнирами.

Я готова взяться за руководство этим турниром и по окончании карьеры. Но если все потом превратится в то, что мне придется проходить все круги ада, я не буду это продолжать. Хочется, чтобы этот турнир вызывал у людей только радость.

– Сейчас многие игроки вынуждены ездить в Россию, чтобы заработать очки, за что натыкаются на осуждение у болельщиков. Может, ли этот турнир заменить Москву и Санкт-Петербург?
– Конечно, этот турнир сможет привлечь многих теннисисток, особенно украинок. Никому из наших девочек не нравится читать в социальных сетях или других ресурсах гадости о себе.

Хотя мы, конечно, прекрасно понимаем причины такой реакции. Но мы обязаны зарабатывать очки, чтоб удерживаться или подниматься в рейтинге, тем самым поднимая и национальный рейтинг в WTA.

Хорошо, когда сезон прошел успешно и нет необходимости осенью добирать очки на каких-то турнирах, в том числе на Кубке Кремля, а можно спланировать отдых и тренировочный сбор перед следующим сезоном. Но ведь зачастую мы играем до последнего, стараемся повышать рейтинг так, как только можем.

Конечно, если бы в Украине был альтернативный турнир, пусть даже если ниже категорией, чем в Москве, то все девчонки играли бы дома.

Ощутить поддержку родных трибун, порадовать фанатов, никуда не лететь – это звучит как сказка. Словом, нам просто очень и очень нужен такой турнир. Я уверена, что это произойдет. У такой сильной и спортивной страны, как Украина, просто обязан быть хотя бы один турнир WTA.

Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Артем Дима футболист, 31.01.2022 22:01
    +1
    Будет круто. Давай Леська!
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    online
    Умник, 31.01.2022 22:01
    +1
    Супер, если получиться
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    online
    maxno, 31.01.2022 22:04
    0
    Отличная новость !!!
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    Pavlo Troian, 31.01.2022 22:03
    0
    А спонсор хто?
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