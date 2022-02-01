Журналист: «Зимой Динамо не получало предложений от Монако по Цыганкову»

«Монако» во время зимнего трансферного окне не пыталось подписать полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова. Об этом сообщает известный журналист Игорь Цыганык.



Сообщается, что французы проявляли интерес к 24-летнему вингеру летом, но до конкретных предложение дело не дошло.



Ранее была информация о том, что монегаски хотели взять Цыганкова в аренду, но Виктор отказал.



В текущем сезоне Цыганков сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов, отдал 4 результативные передачи.