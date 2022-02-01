Журналист: «Зимой Динамо не получало предложений от Монако по Цыганкову»

Французский клуб интересовался лидером киевского клуба перед началом сезона

  • 01.02.2022 09:37
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Журналист: «Зимой Динамо не получало предложений от Монако по Цыганкову»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

«Монако» во время зимнего трансферного окне не пыталось подписать полузащитника «Динамо» Виктора Цыганкова. Об этом сообщает известный журналист Игорь Цыганык.
 
Сообщается, что французы проявляли интерес к 24-летнему вингеру летом, но до конкретных предложение дело не дошло. 
 
Ранее была информация о том, что монегаски хотели взять Цыганкова в аренду, но Виктор отказал.
 
В текущем сезоне Цыганков сыграл 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов, отдал 4 результативные передачи.

Источник — Циганик LIVE

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