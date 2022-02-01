Защитник Динамо пока не присоединился к Вересу

Второго февраля ровенская команда на сборе в Турции проведет третий спарринг - с сербским «Спартаком» из Суботицы.
В тренировочном лагере «Вереса» еще не появился защитник Алан Аусси, принадлежащий киевскому «Динамо» и которого ровенчане собираются арендовать на полтора года с правом выкупа.
Напомним, что «Верес» в Турции примет участие и в турнире Winter Cup 2022, где его первым соперником третьего февраля будет житомирское «Полесье».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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