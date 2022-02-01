Минай запланировал пять спаррингов на втором сборе в Турции

Во вторник, 1 февраля, «Минай» отправится на второй зимний сбор в Турцию, а 22 февраля вернется в Украину.
На протяжении 3 недель команда Владимира Шарана проведет много тренировок и спаррингов. Уже известно, с кем ««Минай»цы» посоревнуются на турецком сборе:
07.02 - «Минай» – «Пахтакор» (Узбекистан)
10.02 - «Минай» – «Дила» (Грузия)
17.02 - «Минай» – «Брабрандт» (Дания)
19.02 - «Минай» – «Согдиана» (Узбекистан)
20.02 - «Минай» – «Агробизнес» (Украина)
Еще с одним соперником продолжаются переговоры.
Зимние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Источник — ФК Минай
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.