Минай запланировал пять спаррингов на втором сборе в Турции

Во вторник, 1 февраля, «Минай» отправится на второй зимний сбор в Турцию, а 22 февраля вернется в Украину.

На протяжении 3 недель команда Владимира Шарана проведет много тренировок и спаррингов. Уже известно, с кем ««Минай»цы» посоревнуются на турецком сборе:

07.02 - «Минай» – «Пахтакор» (Узбекистан)

10.02 - «Минай» – «Дила» (Грузия)

17.02 - «Минай» – «Брабрандт» (Дания)

19.02 - «Минай» – «Согдиана» (Узбекистан)

20.02 - «Минай» – «Агробизнес» (Украина)

Еще с одним соперником продолжаются переговоры.

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