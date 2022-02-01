Олег ДУЛУБ: «На сборах нам нужно работать над завершением атаки»

Наставник «Львова» – о низкой результативности в контрольных матчах

  • 01.02.2022 08:17
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Олег ДУЛУБ: «На сборах нам нужно работать над завершением атаки»
© ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб высказался о проблемах своей команды в атаке. Отметим, что в пяти контрольных матчах на сборах в Турции львовяне забили лишь один гол.

«По игровому тонусу и содержанию игры в последнем матче вопросов не было, за исключением того, что не забили. Но нужно понимать, что два наших нападающих, Владислав Бугай и Назарий Ныч, будут готовы только ко второму сбору. Поэтому мы пробовали различные сочетания в опорной зоне, с двумя и тремя опорными. В целом, то, над чем мы работали, получалось в игре, но над завершением атаки будем работать уже на втором сборе», - сказал Дулуб.

Напомним, что первую часть сезона львовяне завершили на 12 месте в турнирной таблице, имея в активе 17 очков.

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Источник — Футбол 1/2/3

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