Александр АЛИЕВ: «С Суркисом я общаюсь на «ты», что здесь такого?»

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем общении с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

– С Игорем Суркисом я общаюсь на «ты», что здесь такого? При людях я так не делаю, а один на один мы общаемся на «ты». Конечно, я не называю его Игорь, всегда называю Михалыч. Не могу понять, что в этом такого. Мы люди, мы все должны общаться.

– Ну все таки у вас разный возраст.

– Ну и что, он ведь такой же человек, как и я. У него две руки и две ноги, тоже украинец, - сказал Алиев.

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