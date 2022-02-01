Александр АЛИЕВ: «С Суркисом я общаюсь на «ты», что здесь такого?»

Бывший игрок «Динамо» рассказал об общении с президентом клуба

  • 01.02.2022 07:58
  • 1466 просмотров
  • 4 комментария
Александр АЛИЕВ: «С Суркисом я общаюсь на «ты», что здесь такого?»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис и Александр Алиев

Экс-игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о своем общении с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

– С Игорем Суркисом я общаюсь на «ты», что здесь такого? При людях я так не делаю, а один на один мы общаемся на «ты». Конечно, я не называю его Игорь, всегда называю Михалыч. Не могу понять, что в этом такого. Мы люди, мы все должны общаться.

– Ну все таки у вас разный возраст.
– Ну и что, он ведь такой же человек, как и я. У него две руки и две ноги, тоже украинец, - сказал Алиев.

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Источник — BurBuzz

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    potemkin78, 01.02.2022 08:51
    +4
    они чё второй день у него интервью берут?
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    u6464u, 01.02.2022 08:49
    +2
    Шо с Сашка взять, як воно даже в школу не ходило , тут все ясно як божий день .
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    Whitemen, 01.02.2022 08:39
    0
    дятел, в першу чергу має бути повага до старшої за віком людини. Саме тому ти Алієв не здивований
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    online
    Dreifus, 01.02.2022 08:09
    -2
    Два украинца - хач и еврей.
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