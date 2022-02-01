Роман ГРИГОРЧУК: «В турнире Winter Cup 2022 есть смысл»

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук высказался об участии своей команды в турнире Winter Cup 2022.

«Думаю, что в турнире Winter Cup 2022 есть смысл. Это полезное дело для футбола и хороший шаг. Дай Бог, чтобы все это развивалось. Мы с радостью поучаствуем в этом турнире. Конечно, к этим матчам будет другое отношение, чем к обычной игре на сборах. Хорошо, что будет трансляция на телеканалах Футбол, и люди смогут увидеть эти поединки. Хочется, чтобы футбол был содержательным, а не каким-нибудь зимним. Со своей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы решать свои задачи и выигрывать», - сказал Григорчук.

Напомним, турнир пройдет с 3 по 12 февраля.

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