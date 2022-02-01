Ман Юнайтед не продал Лингарда из-за скандала с Гринвудом

Английский хавбек Джесси Лингард не покинул «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно.

Футболиста пытались подписать «Ньюкасл» и «Вест Хэм».

Как сообщает источник, МЮ отказался отпускать своего хавбека. Причина – скандальная ситуация вокруг форварда команды Мейсона Гринвуда, которого арестовали по обвинению в изнасиловании.

Напомним, ранее девушка футболиста Гарриет Робсон показала следы побоев и обвинила Мэйсона в насилии. «Манчестер Юнайтед» отстранил Гринвуда от игр и тренировок из-за обвинений в его адрес.