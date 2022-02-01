Винисиус ТОБИАС: «Радуюсь, что у меня все получается в Шахтере»

В товарищеском матче в Турции «Шахтер» обыграл сербский клуб «Црвена Звезда» (3:2). Бразильский защитник Винисус Тобиас поделился мыслями об игре.

– Думаю, каждый матч – это война, как поединок чемпионата. Да, действительно, игра давалась непросто, но мы показали себя достойно и добились победы. Соперники смогли сравнять счет, однако мы дожали их и выиграли.

– Как тебя принял коллектив?

– Супер! Ребята приняли меня отлично. Уже не раз говорил, что коллектив очень хороший. Чувствую себя как дома, с каждым днем все лучше и лучше. Я очень счастлив, что нахожусь в «Шахтере» и являюсь частью этого великого клуба.

– Если оценивать первые дни тренировки и сейчас, чувствуешь, как набираешь кондиции?

– Конечно. Ежедневно работаю, чтобы становиться лучше, стараюсь максимально отдаваться на каждой тренировке, потому что это самое важное. Очень радуюсь, когда у меня все получается. Надеюсь, смогу сделать еще много огромных шагов вперед и стать лучше.