У Ливерпуля в последний момент сорвался трансфер Карвальо

«Красные» попытаются купить хавбека «Фулхэма» летом

  • 01.02.2022 03:38
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У Ливерпуля в последний момент сорвался трансфер Карвальо
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ливерпуль» не смог купить 19-летнего полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо.

«Красные» были близки к подписанию пятилетнего контракта с португальцем.

Карвальо даже успешно прошел медобследование. Но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубам не удалось утрясти все детали до дедлайна. В итоге трансфер не состоялся.

Ожидается, что «Ливерпуль» предпримет еще одну попытку покупки Карвальо летом 2022 года.

Ранее «Ливерпуль» купил полузащитника «Порту» Луиса Диаса.

Источник — твиттер Фабрицио Романо

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