У Ливерпуля в последний момент сорвался трансфер Карвальо

«Ливерпуль» не смог купить 19-летнего полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо.
«Красные» были близки к подписанию пятилетнего контракта с португальцем.
Карвальо даже успешно прошел медобследование. Но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубам не удалось утрясти все детали до дедлайна. В итоге трансфер не состоялся.
Ожидается, что «Ливерпуль» предпримет еще одну попытку покупки Карвальо летом 2022 года.
Источник — твиттер Фабрицио Романо
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