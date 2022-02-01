У Ливерпуля в последний момент сорвался трансфер Карвальо

«Ливерпуль» не смог купить 19-летнего полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо.

«Красные» были близки к подписанию пятилетнего контракта с португальцем.

Карвальо даже успешно прошел медобследование. Но, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клубам не удалось утрясти все детали до дедлайна. В итоге трансфер не состоялся.

Ожидается, что «Ливерпуль» предпримет еще одну попытку покупки Карвальо летом 2022 года.

Ранее «Ливерпуль» купил полузащитника «Порту» Луиса Диаса.