Ювентус подписал 23-летнего защитника Фрозиноне

«Ювентус» усилился защитником «Фрозиноне» Федерико Гатти.
Остаток этого сезона 23-летний футболист проведет в этом клубе в аренде, после чего переберется в Турин.
В первой части сезона Гатти провел 19 игр во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.
Ранее «Ювентус» подписал хавбека «Боруссии» Менхенгладбах.
UFFICIALE | Federico Gatti è un giocatore della Juventus ➡️ https://t.co/kdX9niFfug pic.twitter.com/r80rTB5GYW— JuventusFC (@juventusfc) January 31, 2022
Источник — Sport.ua
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