Ювентус подписал 23-летнего защитника Фрозиноне

«Ювентус» усилился защитником «Фрозиноне» Федерико Гатти.

Остаток этого сезона 23-летний футболист проведет в этом клубе в аренде, после чего переберется в Турин.

В первой части сезона Гатти провел 19 игр во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 ассист.

Ранее «Ювентус» подписал хавбека «Боруссии» Менхенгладбах.