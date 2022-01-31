ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал хавбека Боруссии Менхенгладбах

«Ювентус» официально сообщил о подписании полузащитника «Боруссии» Менхенгладбах Дениса Закарии. Контракт 25-летнего швейцарца рассчитан до лета 2026 года.

Трансфер Закарии обошелся «Ювентусу» в 8,6 миллионов евро. Хавбек будет выступать под 28-м номером.

Такая низкая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт Закарии с «Боруссией» Менхенгладбах был рассчитан до конца нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Закарии 2 гола и 1 ассист в 18 матчах за «Боруссию» Менхенгладбах во всех турнирах. Он выступал за клуб с лета 2017 года.

Ранее «Ювентус» продал Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура в «Тоттенхэм».