ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал хавбека Боруссии Менхенгладбах

Денис Закария продолжит карьеру в Италии

  • 31.01.2022 20:02
  • 1612 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал хавбека Боруссии Менхенгладбах
© Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Закария

«Ювентус» официально сообщил о подписании полузащитника «Боруссии» Менхенгладбах Дениса Закарии. Контракт 25-летнего швейцарца рассчитан до лета 2026 года.

Трансфер Закарии обошелся «Ювентусу» в 8,6 миллионов евро. Хавбек будет выступать под 28-м номером.

Такая низкая сумма трансфера обусловлена тем, что контракт Закарии с «Боруссией» Менхенгладбах был рассчитан до конца нынешнего сезона. Transfermarkt оценивает игрока в 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Закарии 2 гола и 1 ассист в 18 матчах за «Боруссию» Менхенгладбах во всех турнирах. Он выступал за клуб с лета 2017 года.

Ранее «Ювентус» продал Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура в «Тоттенхэм».

Источник — ФК Ювентус

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Megogo_gawno, 31.01.2022 20:06
    +1
    Контракт на 18 тысяч лет рассчитан по версии спорт.юа😂😂😂
    Ссылка
    Мирон Андрусский, 31.01.2022 20:38
    0
    Да,да ,,Контракт 25-летнего швейцарца рассчитан до лета 20206 года,,.
    Ссылка
    VikyKrasotulechka, 31.01.2022 20:30
    0
    Megogo_gawno, 31.01.2022 20:05
    " Контракт 25-летнего швейцарца рассчитан до лета 20206 года" - попал пацан
    Опять закурили))
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    Megogo_gawno, 31.01.2022 20:05
    0
    " Контракт 25-летнего швейцарца рассчитан до лета 20206 года" - попал пацан
    Ссылка
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