Давид НЕРЕС: «Я уже хорошо интегрировался в Шахтере»

Звездный новичок донецкого клуба забил свой дебютный матч за клуб

  • 01.02.2022 02:01
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Давид НЕРЕС: «Я уже хорошо интегрировался в Шахтере»
© ФК Шахтер Донецк. Давид Нерес

В товарищеском матче в Турции «Шахтер» обыграл сербский клуб «Црвена Звезда» (3:2). Бразильский хавбек Давид Нерес оформил дубль.

– Я очень счастлив, что провел хороший матч, но еще важнее, что мы смогли показать то, что тренируем. Мы сегодня были сильной командой.

– Расскажи о взаимодействии с одноклубниками на поле. Легко ли найти общий язык?
– Да, уже хорошо интегрировался. Меня отлично приняли и ребята, и тренерский штаб, и я очень этому счастлив.

– С каким настроением заканчиваете первый сбор?
– Конечно, чувствуем себя довольными. В последней игре на этом сборе мы смогли показать все, что отрабатываем. Я думаю, важно быть здесь и делать все для того, чтобы команда становилась сильнее.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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