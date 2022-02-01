Ньюкасл усилился защитником Брайтона

«Ньюкасл» совершил еще один трансфер. «Сороки» объявили о трансфере английского защитника «Брайтона» Дена Берна.
За 29-летнего футболиста клуб заплатил 13 млн фунтов. Берн подписал контракт до конца сезона 2023/24.
Отметим, что Берн является воспитанником «Ньюкасла», но за основную команду клуба он так и не играл.
Ранее «Ньюкасл» подписал бразильского хавбека «Лиона» за 50 млн евро.
Back at 𝗵𝗶𝘀 club. 👊— Newcastle United FC (@NUFC) January 31, 2022
🖤🤍 pic.twitter.com/lSAIlnCVNJ
Источник — Sport.ua
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