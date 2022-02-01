Ньюкасл усилился защитником Брайтона

«Ньюкасл» совершил еще один трансфер. «Сороки» объявили о трансфере английского защитника «Брайтона» Дена Берна.

За 29-летнего футболиста клуб заплатил 13 млн фунтов. Берн подписал контракт до конца сезона 2023/24.

Отметим, что Берн является воспитанником «Ньюкасла», но за основную команду клуба он так и не играл.

Ранее «Ньюкасл» подписал бразильского хавбека «Лиона» за 50 млн евро.