Арсенал подписал американского защитника

«Арсенал» подписал 23-летнего защитника клуба МЛС «Колорадо Рэпидc» Остона Трасти.

Американский футболист продолжит выступать за «Рэпидс» до лета 2022 года, после чего отправится в лондонский клуб.

В сезоне 2020/21 Трасти провел за «Колорадо» 34 матча, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» продаст Обамеянга в «Барселону».