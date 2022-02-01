Арсенал подписал американского защитника

«Арсенал» подписал 23-летнего защитника клуба МЛС «Колорадо Рэпидc» Остона Трасти.
Американский футболист продолжит выступать за «Рэпидс» до лета 2022 года, после чего отправится в лондонский клуб.
В сезоне 2020/21 Трасти провел за «Колорадо» 34 матча, в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» продаст Обамеянга в «Барселону».
Источник — ФК Арсенал Лондон
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