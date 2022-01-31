Защитник Ювентуса заразился коронавирусом в сборной

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро сдал положительный тест на коронавирус. Это случилось во время его пребывания в стане сборной Бразилии.
31-летний Сандро переносит болезнь бессимптомно. Он был помещен на карантин в Бразилии.
В нынешнем сезоне на счету Сандро 1 гол и 1 ассист в 27 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее интерес к игроку проявлял «Челси».
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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