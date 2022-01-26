Челси интересуется защитником Ювентуса

Алекс Сандро может перейти в английский клуб

  • 26.01.2022 17:10
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Челси интересуется защитником Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании 31-летнего левого защитника «Ювентуса» и сборной Бразилии Алекса Сандро.

«Синие» ищут дополнительное усиление этой позиции после травмы Бена Чилуэлла.

Вероятно, Сандро обойдется «Челси» намного дешевле €26 миллионов, которые «Ювентус» заплатил за игрока «Порту» летом 2015 года.

В текущем сезоне Сандро провел за туринский клуб 27 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €12 миллионов.

В активе Сандро 35 матчей за национальную сборную Бразилии, где он забил 2 мяча.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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